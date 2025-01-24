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        Şanlıurfa ile Filistin'in El Halil kenti arasındaki "Kardeş Şehir Protokolü" yenilendi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in El Halil kenti arasında 2011 yılında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü" güncellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:57
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        Şanlıurfa ile Filistin'in El Halil kenti arasındaki "Kardeş Şehir Protokolü" yenilendi
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in El Halil kenti arasında 2011 yılında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü" güncellendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile El Halil Belediyesi arasında yenilenen Kardeş Şehir Protokolü imza töreni Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

        Protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Mehmet Kasım Gülpınar ve Al Halil Belediyesi Meclis Üyesi Yahia Samour Abdel Latif Natshe tarafından imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülpınar, bu tarihi protokolün sadece iki şehir arasında değil, halklar arasında da güçlü bir dostluk ve anlayış bağı kurma adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Şanlıurfa olarak, Filistinli kardeşlerine olan desteği her zaman sürdüreceklerini aktaran Gülpınar, bu işbirliği, sadece kültürel alanda değil, aynı zamanda eğitim, ticaret ve altyapı gibi pek çok farklı alanda somut adımlar atmayı sağlayacağını ifade etti.

        İsrail'in Filistin'de Gazze'ye yönelik yapılan soykırımın karşısında olduklarını ve bunu lanetlediklerini dile getiren Gülpınar, Filistin'in bir ülke olarak var olması ve hak ettiği konumda yer alması gerektiğini kaydetti.

        El Halil Belediyesi meclis üyeleri de iki şehir arasındaki kardeş şehir protokolünün güncellenmesinden dolayı memnuniyetlerini belirtti.

        Şanlıurfa ve El Halil kenti arasında önümüzdeki dönemde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesi, eğitim alanında birlikte çalışma imkanlarının sağlanması, ekonomik işbirliği fırsatlarının artırılması gibi somut adımların atılması planlanıyor.

        Açıklamada, El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in ülke dışına çıkmasının İsrail hükümetince engellenmesi nedeniyle Şanlıurfa'ya gelemediği belirtildi.

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