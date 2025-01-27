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        Şanlıurfa'da anneleri tarafından tabancayla öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi

        Şanlıurfa'da anneleri tarafından tabancayla öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:31
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        Şanlıurfa'da anneleri tarafından tabancayla öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi
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        Şanlıurfa'da anneleri tarafından tabancayla öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi.

        Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanda anneleri S.Y. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürülen A.Y. (14) ve N.Y. (8) için cenaze töreni düzenlendi.

        İki kız kardeş Hz. Aişe Camisi'nde, anneleri ise Asri Mezarlık Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        -Olay

        Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün S.Y. (38), henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. ile N.Y'yi silahla vurmuş, ardından aynı tabancayla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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