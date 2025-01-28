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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:41
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kırsaldaki Büyük Bardakçı Mahallesi'nde sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak isteyen Halil Dalgın (59) akıma kapıldı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalgın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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