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        Şanlıurfa'da PKK operasyonu; 3 tutuklama

        ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:46 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:50
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        Şanlıurfa'da PKK operasyonu; 3 tutuklama
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        ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyette bulunduğunu belirlediği 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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