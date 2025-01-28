Şanlıurfa'da PKK operasyonu; 3 tutuklama
ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyette bulunduğunu belirlediği 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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