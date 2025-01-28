Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli iki ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu güvenliğinin sağlanması ve toplumsal huzur ile refahın korunması amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından, PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Şanlıurfa ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güvenlik kaynakları, "terör örgütlerince yürütülen silahlı faaliyetlerin, örgüte finans sağlama çabalarının ve örgütün propaganda çalışmalarının" deşifre edilmesi, akamete uğratılması ile suçluların adalet önüne çıkartılmasına yönelik operasyonların itinayla sürdürüleceği belirtti.