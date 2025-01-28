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        Şanlıurfa'da köpeklerin toplandığı alanda ceset bulundu

        ŞANLIURFA'dakaybolan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ'ın cesedi, bir tarlada toprağa yarı gömülü halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:25
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        Şanlıurfa'da köpeklerin toplandığı alanda ceset bulundu
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        ŞANLIURFA'dakaybolan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ'ın cesedi, bir tarlada toprağa yarı gömülü halde bulundu. Ceset, mahallelinin bir noktada toplanan köpekleri fark etmesi ile ortaya çıktı.

        Kurudere Mahallesi'nde yaşayan Kadir Tabazığ, 12 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, durumu Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Tüm aramalara rağmen Tabazığ bulunamadı. Kadir Tabazığ arama çalışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada toplanan köpekler dikkati çekti. Köpeklerin toplandığı noktaya giden mahalleli, toprağa yarı gömülü ve bir kısmı parçalanmış cesedi fark etti. İhbarla gelen jandarma ekipleri, cesedin Tabazığ'a ait olduğunu belirledi. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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