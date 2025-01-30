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        Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Kappel ile Manisa FK'nin defans oyuncusu Awuku'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:32
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        Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Kappel ile Manisa FK'nin defans oyuncusu Awuku'yu renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Leandro Deyrinio Kappel ve Philip Gameli Awuku ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldiniz." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kulüp yöneticileri Hasan Aşıklıoğlu ile İsmail Şimşek'in de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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