Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da, iki grup arasından çıkan silahlı kavgada Fatih Dağ öldü, 2 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, iki grup arasından çıkan silahlı kavgada Fatih Dağ öldü, 2 kişi ise yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Kendirci Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, 3 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Dağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkil...
        Şanlıurfa'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkil...
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
        Kızlarından birini serumuna ilaç enjekte edip, diğerini sırtından vurarak ö...
        Kızlarından birini serumuna ilaç enjekte edip, diğerini sırtından vurarak ö...
        Şanlıurfa'da PKK operasyonu; 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da PKK operasyonu; 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü