Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
ŞANLIURFA'da, iki grup arasından çıkan silahlı kavgada Fatih Dağ öldü, 2 kişi ise yaralandı.
ŞANLIURFA’da, iki grup arasından çıkan silahlı kavgada Fatih Dağ öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kendirci Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, 3 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Dağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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