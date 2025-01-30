Depremin etkilediği Şanlıurfa'da tüm hak sahipleri bu yıl evlerine kavuşacak

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hak sahiplerine konut teslimlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünya ölçeğinde yaşanmış en büyük felaketlerden birisi olduğunu, afetten Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 11 ilin etkilendiğini anımsattı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Şıldak, "Bu acıyı yaşadık ancak bu acının sonucunda milletimiz bir bütün olarak devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin çatısı altında büyük bir mücadele verdi. Şu anda da ikinci yılını doldurduğumuz bu süreçte Şanlıurfa olarak ne durumdayız? Orta hasarlı ve daha üst seviyede yani ağır hasarlı dediğimiz grupta toplam 12 bin 620 binamız var. Bağımsız bölüm olarak bu 22 bine yakın. Yani 22 bin ailenin deprem sonrası dönemde ağır ve orta hasarlı olarak etki altına girdiğini görüyoruz. Şu ana kadar ağır hasarlı binaların yüzde 98'ini, orta hasardan ağır hasara dönüşenlerin ise yüzde 52'sini yıkmış, enkazını kaldırmış durumdayız." dedi.

- "İnşası devam eden konutlar bu yılın sonuna kadar tamamlanacak"

Vali Hasan Şıldak, depremlerin ardından Şanlıurfa'nın tamamında çok hızlı bir şekilde konut yapımına başlandığını aktararak hak sahipliği sürecinin de tamamlandığını söyledi.

Kentte ihalesi yapılmış olan 12 bin 344 konut olduğunu aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

"Kura çektiğimiz ve teslimini yaptığımız konut sayımız da 6 bin 57, yapımı devam eden 6 bin 386 ve ikamete açılan da 400 kadar dairemizde şu an insanlarımız oturmaya başladı, yerleşim yaptılar ve orada her türlü günlük hayatlarını sürdürmeye başladılar. Kırsalda ise 2 bin 562 konut ihale edildi. Bunları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonu altında yürütüyoruz. Kurası çekilip teslimi yapılan konut sayısı kırsal bölgelerde 455, yapımı devam eden 2 bin 107.