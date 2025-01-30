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        Depremin etkilediği Şanlıurfa'da tüm hak sahipleri bu yıl evlerine kavuşacak

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hak sahiplerine konut teslimlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:13
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        Depremin etkilediği Şanlıurfa'da tüm hak sahipleri bu yıl evlerine kavuşacak
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hak sahiplerine konut teslimlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

        Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünya ölçeğinde yaşanmış en büyük felaketlerden birisi olduğunu, afetten Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 11 ilin etkilendiğini anımsattı.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Şıldak, "Bu acıyı yaşadık ancak bu acının sonucunda milletimiz bir bütün olarak devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin çatısı altında büyük bir mücadele verdi. Şu anda da ikinci yılını doldurduğumuz bu süreçte Şanlıurfa olarak ne durumdayız? Orta hasarlı ve daha üst seviyede yani ağır hasarlı dediğimiz grupta toplam 12 bin 620 binamız var. Bağımsız bölüm olarak bu 22 bine yakın. Yani 22 bin ailenin deprem sonrası dönemde ağır ve orta hasarlı olarak etki altına girdiğini görüyoruz. Şu ana kadar ağır hasarlı binaların yüzde 98'ini, orta hasardan ağır hasara dönüşenlerin ise yüzde 52'sini yıkmış, enkazını kaldırmış durumdayız." dedi.

        - "İnşası devam eden konutlar bu yılın sonuna kadar tamamlanacak"

        Vali Hasan Şıldak, depremlerin ardından Şanlıurfa'nın tamamında çok hızlı bir şekilde konut yapımına başlandığını aktararak hak sahipliği sürecinin de tamamlandığını söyledi.

        Kentte ihalesi yapılmış olan 12 bin 344 konut olduğunu aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

        "Kura çektiğimiz ve teslimini yaptığımız konut sayımız da 6 bin 57, yapımı devam eden 6 bin 386 ve ikamete açılan da 400 kadar dairemizde şu an insanlarımız oturmaya başladı, yerleşim yaptılar ve orada her türlü günlük hayatlarını sürdürmeye başladılar. Kırsalda ise 2 bin 562 konut ihale edildi. Bunları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonu altında yürütüyoruz. Kurası çekilip teslimi yapılan konut sayısı kırsal bölgelerde 455, yapımı devam eden 2 bin 107.

        Konut yapımları çok uzun süreçler olduğu halde ilimizde planlanan sayıların yarıdan çoğunu 2024 sonu itibarıyla tamamlamış durumdayız. Hem kırsalda hem de merkezlerdeki TOKİ tarafından inşası devam eden konutların tamamı bu yılın sonunda inşallah tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla oturabilecekleri bir ortam olarak teslim edilecek."

        Vali Şıldak, kentte 1473 afetzedenin kira yardımından yararlandığını, yerinde dönüşüm için de şu ana kadar 337 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

        - Kurumlar arası uyum

        Şanlıurfa'da deprem hasarlarının giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Valilik koordinasyonunda çok sıkı bir takip ve işbirliği sürecini yürüttüklerini aktaran Şıldak, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bütün kurumlarımız, kuruluşlarımız sadece binaların yapımıyla sınırlı olmayan, pek çok alt ve üstyapı çalışmasının koordinasyonunu da gerektiren, birlikte çalışma kültürünü gerektiren bu çalışmaları, faaliyetleri çok başarılı bir şekilde yürüttüler. Çünkü Devlet Su İşleri, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, elektrik, su, doğal gaz ve telekom hizmetlerinin tamamının aynı anda planlanması, altyapının, üstyapının, yolların, diğer gerekli hizmet ağının orada temin edilmesi hem merkezde illerde, ilçelerde hem de köylerde, kırsal mahallelerde geniş bir işbirliği kapsamlı bir koordinasyonu gerektiriyor.

        Biz sık sık toplantılarla alanda yine bizzat vatandaşlarımızı dinleyerek taleplerini alarak, çalışmaları yerinde görerek en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Şu anda geldiğimiz aşama, son derece memnuniyet verici, devletimizin gücü, milletimizin sabrı ve desteğiyle çok olumlu bir aşamadayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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