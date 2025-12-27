Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:08
        Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

        Kırsal Yukarıyarımca Mahallesi'nde S.T. (15) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlada devrildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

