Şanlıurfa'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Viranşehir–Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 21 GE 080 plakalı otomobil ile 35 AH 223 tır çarpıştı.

