        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:59 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:59
        Viranşehir–Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 21 GE 080 plakalı otomobil ile 35 AH 223 tır çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.Ş.D. ve D.D. sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

