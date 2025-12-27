"Çilek yetişmez" denilen topraklarda üretimini 60 dekara çıkardı

EŞBER AYAYDIN - Antalya'da öğrendiği çilek yetiştiriciliğini Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki köyünde uygulayan çiftçi, geçen yıl ilk denemesinde elde ettiği başarının ardından bu yıl üretim alanını 60 dekara çıkardı.

Çiftçi Ahmet Vural, 5 yıl önce Antalya'da başladığı çilek üreticiliğini memleketi Şanlıurfa'da yapma düşüncesiyle araştırmalar yapmaya başladı.

Çilek üretiminde çalışan bazı işçilerin ve hemşehrilerinin bölgede çilek yetişmeyeceği yönündeki söylemlerine rağmen hayalinden vazgeçmeyen Vural, ziraat mühendisi Mustafa Tiler ile üretime başladı. Geçen yıl Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Eskikale Mahallesi'nde kurduğu deneme alanında olumlu sonuçlar elde eden Vural, bu yıl ekim alanlarını artırarak üretimini genişletti.

- "Çok güzel bir tat ve aroma elde ettik"

Çiftçi Ahmet Vural, AA muhabirine, Antalya'da çilek üretimi yaparken bu ürünü memleketinde de yetiştirmeyi düşündüğünü ancak çevresinden çok fazla "bu topraklarda çilek yetişmez" sözü duyduğunu anlattı.

Olumsuz söylemlere kulak asmadan ziraat mühendisi Mustafa Tiler ile Şanlıurfa'da çilek üretmeye başladıklarını belirten Vural, şöyle konuştu: "Geçen yıl 10 dönümlük alanda çilek serası kurduk. Eksiklere rağmen çok güzel bir rekolte, çok güzel bir tat ve aroma elde ettik. Bu sene için 8 ayrı noktada 60 dönümlük alanda çilek üretimi başlattık. Ürettiğimiz çileklerin satışını bölge illerine yapıyoruz. Özellikle Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş bu bölgedeki esnaf arkadaşlar bizden ürün istiyorlar. İstemelerindeki sebep de hem tat hem aroma olarak çileklerimiz çok iyi. Çilek hassas bir meyve, yumuşak olması sıkıntı oluyor. Bizim çileklerimizin sertliği de iyi ve raf ömrü de uzun." - Serada 60 kişi çalışıyor Vural, üretimde kadınların aktif rol aldıklarını ve çileğin yöre kadını için de yeni bir iş kolu olduğunu ifade ederek kurdukları 60 dönümlük örtü altı serada yaklaşık 60 kişinin çalıştığını dile getirdi.

İlk başlarda bölgede çilek üretiminin yapılamayacağını düşünen yöre çiftçisinin şimdilerde çilek yetiştirmeyi planladığını anlatan Vural, şunları kaydetti: "Yıllardır çilek işinde olan Antalya'daki arkadaşlarımız dahi sürekli olumsuz yönden baktılar. Yani sürekli olmazı konuştuk ama biz topraklarımızın verimliliğine inandığımız için bunun olabileceğine inandık. Buradaki köydeki arkadaşlarımız doğal olarak ilk defa çilekle karşılaştıkları zaman yani inanmamakla beraber bir de heyecanlandılar. Bu sene itibarıyla bunu aşmış olduk. Urfa bölgesinde birçok arkadaş bizi arıyor, 'bizler de yapalım, bize de öncülük yapar mısınız, nasıl yapılabilir' diyorlar. Bizi arayan arkadaşlara her türlü desteği vereceğimizi onlara yardımcı olabileceğimizi söylüyoruz." - "Gayet kaliteli ürün yetiştirdik" Ziraat mühendisi Mustafa Tiler ise ilk denemede dekar başına 4,5 ton ürün aldıklarını belirterek, "İlk dönemde biraz mevsimin acemiliğini yaşadık. Onu atlattıktan sonra gayet kaliteli ürün yetiştirdik. Bu sene yetiştirdiğimiz ürünlerde ürünün kalitesinin, aromasının gayet yerinde olduğunu gördük. Bunu hem tadan kişiler hem gönderdiğimiz satan yerler teyit etti. Yaptırdığımız analizlerde de bunu gördük. Aromalı ve kaliteli ürünümüz." dedi.