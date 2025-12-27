Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        "Çilek yetişmez" denilen topraklarda üretimini 60 dekara çıkardı

        EŞBER AYAYDIN - Antalya'da öğrendiği çilek yetiştiriciliğini Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki köyünde uygulayan çiftçi, geçen yıl ilk denemesinde elde ettiği başarının ardından bu yıl üretim alanını 60 dekara çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çilek yetişmez" denilen topraklarda üretimini 60 dekara çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Antalya'da öğrendiği çilek yetiştiriciliğini Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki köyünde uygulayan çiftçi, geçen yıl ilk denemesinde elde ettiği başarının ardından bu yıl üretim alanını 60 dekara çıkardı.

        Çiftçi Ahmet Vural, 5 yıl önce Antalya'da başladığı çilek üreticiliğini memleketi Şanlıurfa'da yapma düşüncesiyle araştırmalar yapmaya başladı.

        Çilek üretiminde çalışan bazı işçilerin ve hemşehrilerinin bölgede çilek yetişmeyeceği yönündeki söylemlerine rağmen hayalinden vazgeçmeyen Vural, ziraat mühendisi Mustafa Tiler ile üretime başladı. Geçen yıl Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Eskikale Mahallesi'nde kurduğu deneme alanında olumlu sonuçlar elde eden Vural, bu yıl ekim alanlarını artırarak üretimini genişletti.

        - "Çok güzel bir tat ve aroma elde ettik"

        Çiftçi Ahmet Vural, AA muhabirine, Antalya'da çilek üretimi yaparken bu ürünü memleketinde de yetiştirmeyi düşündüğünü ancak çevresinden çok fazla "bu topraklarda çilek yetişmez" sözü duyduğunu anlattı.

        Olumsuz söylemlere kulak asmadan ziraat mühendisi Mustafa Tiler ile Şanlıurfa'da çilek üretmeye başladıklarını belirten Vural, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl 10 dönümlük alanda çilek serası kurduk. Eksiklere rağmen çok güzel bir rekolte, çok güzel bir tat ve aroma elde ettik. Bu sene için 8 ayrı noktada 60 dönümlük alanda çilek üretimi başlattık. Ürettiğimiz çileklerin satışını bölge illerine yapıyoruz. Özellikle Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş bu bölgedeki esnaf arkadaşlar bizden ürün istiyorlar. İstemelerindeki sebep de hem tat hem aroma olarak çileklerimiz çok iyi. Çilek hassas bir meyve, yumuşak olması sıkıntı oluyor. Bizim çileklerimizin sertliği de iyi ve raf ömrü de uzun."

        - Serada 60 kişi çalışıyor

        Vural, üretimde kadınların aktif rol aldıklarını ve çileğin yöre kadını için de yeni bir iş kolu olduğunu ifade ederek kurdukları 60 dönümlük örtü altı serada yaklaşık 60 kişinin çalıştığını dile getirdi.

        İlk başlarda bölgede çilek üretiminin yapılamayacağını düşünen yöre çiftçisinin şimdilerde çilek yetiştirmeyi planladığını anlatan Vural, şunları kaydetti:

        "Yıllardır çilek işinde olan Antalya'daki arkadaşlarımız dahi sürekli olumsuz yönden baktılar. Yani sürekli olmazı konuştuk ama biz topraklarımızın verimliliğine inandığımız için bunun olabileceğine inandık. Buradaki köydeki arkadaşlarımız doğal olarak ilk defa çilekle karşılaştıkları zaman yani inanmamakla beraber bir de heyecanlandılar. Bu sene itibarıyla bunu aşmış olduk. Urfa bölgesinde birçok arkadaş bizi arıyor, 'bizler de yapalım, bize de öncülük yapar mısınız, nasıl yapılabilir' diyorlar. Bizi arayan arkadaşlara her türlü desteği vereceğimizi onlara yardımcı olabileceğimizi söylüyoruz."

        - "Gayet kaliteli ürün yetiştirdik"

        Ziraat mühendisi Mustafa Tiler ise ilk denemede dekar başına 4,5 ton ürün aldıklarını belirterek, "İlk dönemde biraz mevsimin acemiliğini yaşadık. Onu atlattıktan sonra gayet kaliteli ürün yetiştirdik. Bu sene yetiştirdiğimiz ürünlerde ürünün kalitesinin, aromasının gayet yerinde olduğunu gördük. Bunu hem tadan kişiler hem gönderdiğimiz satan yerler teyit etti. Yaptırdığımız analizlerde de bunu gördük. Aromalı ve kaliteli ürünümüz." dedi.

        Çilek tarlasında çalışan Berfin Vural da çileklerin bölgede bu kadar iyi yetişmesinin kendilerini şaşırttığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması; 11 tutuklama
        Şanlıurfa'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması; 11 tutuklama
        Kurye, sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakla yaraladı
        Kurye, sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakla yaraladı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Tarım lisesinde üretilen mantarın hasadı yapıldı
        Tarım lisesinde üretilen mantarın hasadı yapıldı
        Şanlıurfa'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Şanlıurfa'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı