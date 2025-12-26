Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 25 Aralık Perşembe günü Kelaynak Caddesi'nde bir aracın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 46 bin 392 lira ceza uygulandığını ifade eden Şıldak, "Araç 2 ay trafikten men edilerek otoparka çektirilmiş, sürücü belgesine 2 ay el konulmuş, ayrıca kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'nın kültürü ve lezzetleri İstanbullularla buluştu
        Şanlıurfa'nın kültürü ve lezzetleri İstanbullularla buluştu
        Şanlıurfa'da drift atan sürücüye 46 bin TL ceza: Ehliyetine 2 ay el konuldu
        Şanlıurfa'da drift atan sürücüye 46 bin TL ceza: Ehliyetine 2 ay el konuldu
        Büyükşehir'den trafiği rahatlatan yol çalışması
        Büyükşehir'den trafiği rahatlatan yol çalışması
        Siverek'te otomobil köprüden uçtu, sürücü yaralandı
        Siverek'te otomobil köprüden uçtu, sürücü yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
        Şanlıurfalı kas erimesi hastası, boccia sayesinde hayata tutundu
        Şanlıurfalı kas erimesi hastası, boccia sayesinde hayata tutundu