Şanlıurfalı kas erimesi hastası, boccia sayesinde hayata tutundu

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 30 yaşındaki Ali Tarımak, boccia sayesinde hayata yeniden tutunmayı başardı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ali Tarımak'a, lise son sınıf öğrencisi iken yaşadığı sağlık sorunlarının ardından gittiği hastanede kas erimesi teşhisi konuldu.

Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Tarımak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ile tanıştı ve kendisine uygun bir spor branşı arayışına girdi.

Engelinden dolayı sadece boccia yapabileceğini öğrenen Tarımak, 2 yıl önce engelli beden eğitimi öğretmeni Yavuz Öndem aracılığıyla tanıştığı bu sporla yaşama tutundu.

- "Hastalığımı hemen hemen unuttum"

Ali Tarımak, AA muhabirine, kas erimesi hastalığına yakalandıktan sonra bir süre psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Bu süreçte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde boccia ile tanıştığını aktaran Tarımak, şöyle konuştu:

"Yavuz Öndem'in önderliğinde yaklaşık 6 ay çalışarak 2025 yılında Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada takım olarak birinci olduk. Daha önceleri hep, eve kilitliydim. Bu sporla tanıştıktan sonra farklı insanları tanıdım. Farklı sporcu arkadaşlarımız oldu. Şu anda takımda toplam 9 sporcumuz mevcut. Ben de takım kaptanı olarak arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Sporla tanışmadan önceki süreçte hep evdeydim. Bu spor sayesinde hem arkadaş çevrem oldu hem de dostlarım. Boccia ile deyim yerindeyse hastalığımı hemen hemen unuttum diyebilirim."

Gelecek yıl yapılacak Türkiye Boccia Şampiyonası'nda takım olarak birinci olmak için hazırlandıklarını ifade eden Tarımak, ilerleyen süreçte Şanlıurfa'yı Avrupa'da temsil etmek istediğini kaydetti.