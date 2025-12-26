Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfalı kas erimesi hastası, boccia sayesinde hayata tutundu

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 30 yaşındaki Ali Tarımak, boccia sayesinde hayata yeniden tutunmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfalı kas erimesi hastası, boccia sayesinde hayata tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 30 yaşındaki Ali Tarımak, boccia sayesinde hayata yeniden tutunmayı başardı.

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ali Tarımak'a, lise son sınıf öğrencisi iken yaşadığı sağlık sorunlarının ardından gittiği hastanede kas erimesi teşhisi konuldu.

        Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Tarımak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ile tanıştı ve kendisine uygun bir spor branşı arayışına girdi.

        Engelinden dolayı sadece boccia yapabileceğini öğrenen Tarımak, 2 yıl önce engelli beden eğitimi öğretmeni Yavuz Öndem aracılığıyla tanıştığı bu sporla yaşama tutundu.

        - "Hastalığımı hemen hemen unuttum"

        Ali Tarımak, AA muhabirine, kas erimesi hastalığına yakalandıktan sonra bir süre psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

        Bu süreçte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde boccia ile tanıştığını aktaran Tarımak, şöyle konuştu:

        "Yavuz Öndem'in önderliğinde yaklaşık 6 ay çalışarak 2025 yılında Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada takım olarak birinci olduk. Daha önceleri hep, eve kilitliydim. Bu sporla tanıştıktan sonra farklı insanları tanıdım. Farklı sporcu arkadaşlarımız oldu. Şu anda takımda toplam 9 sporcumuz mevcut. Ben de takım kaptanı olarak arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Sporla tanışmadan önceki süreçte hep evdeydim. Bu spor sayesinde hem arkadaş çevrem oldu hem de dostlarım. Boccia ile deyim yerindeyse hastalığımı hemen hemen unuttum diyebilirim."

        Gelecek yıl yapılacak Türkiye Boccia Şampiyonası'nda takım olarak birinci olmak için hazırlandıklarını ifade eden Tarımak, ilerleyen süreçte Şanlıurfa'yı Avrupa'da temsil etmek istediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İki grup arasında çıkan silahlı kavgada öldü
        İki grup arasında çıkan silahlı kavgada öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Siverek'te aşevinde tasarruf atağı Kiralık araçlar gitti, öz kaynaklarla sı...
        Siverek'te aşevinde tasarruf atağı Kiralık araçlar gitti, öz kaynaklarla sı...
        Türkiye'nin dev işletmesinde 60 bin kuzu dünyaya geldi
        Türkiye'nin dev işletmesinde 60 bin kuzu dünyaya geldi
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü