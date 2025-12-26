Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hışman Ulak silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ulak, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.