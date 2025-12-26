Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hışman Ulak silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ulak, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü

        Benzer Haberler

        Siverek'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
        Siverek'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
        Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
        Siverek'te yürek burkan protesto: Eşimin acısı son olsun, bu yolu kaldırın!
        Siverek'te yürek burkan protesto: Eşimin acısı son olsun, bu yolu kaldırın!
        Siverek Kent Konseyi'nden çevre yolunun şehir dışına alınması çağrısı
        Siverek Kent Konseyi'nden çevre yolunun şehir dışına alınması çağrısı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı