Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildiğini belirtti.
Bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığını ifade eden Şıldak, 1 şüphelinin ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındığını kaydetti.
