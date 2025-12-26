Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:45
        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildiğini belirtti.

        Bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığını ifade eden Şıldak, 1 şüphelinin ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

