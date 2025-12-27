Habertürk
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale-Suruç kara yolu ilçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İ.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

