Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale-Suruç kara yolu ilçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İ.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
