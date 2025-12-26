Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:02
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Ö.R.K (19) idaresindeki 47 AEP 095 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Karacadağ Kavşağı'nda D. G. (19) yönetimindeki 33 ABM 127 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

