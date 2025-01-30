Güneydoğu turizminde konaklama süresinin uzatılması hedefleniyor

RAUF MALTAŞ - GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) tarafından uygulamaya konulan yeni "GAP Eylem Planı" kapsamında yerli ve yabancı turistlerin bölge kentlerindeki konaklama sürelerinin uzatılması hedefleniyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, bölgede sulama, enerji ve tarımın yanı sıra aralarında turizmin de bulunduğu yaklaşık 300 sektöre destek verdiklerini söyledi.

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle bölgenin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını hatırlatan Maral, 2024-2028 dönemini kapsayan yeni GAP Eylem Planı kapsamında turizmin önemli bir yer tutacağını vurguladı.

Maral, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, dünyanın en büyük doğal akvaryumu kabul edilen Balıklıgöl, Nemrut Dağı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, doğal güzellikleriyle Halfeti, Hasankeyf, Botan Vadisi ile Cudi Dağı gibi mekanlardaki geçirilen vaktin süresini uzatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bölgenin turizm potansiyelinin dünya ile rekabet edebilecek düzeyde olduğunu anlatan Maral, bölge illerinin turizm potansiyelinin destinasyon şeklinde ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

- "Bölgenin kalkınmasında itici güç"

Bölgenin gelecek vizyonu açısından turizmi önemli bir unsur olarak gördüklerini vurgulayan Maral, şunları kaydetti:

"Turizm bizim bölgenin kalkınması için itici güçlerden birisidir. Bölgeye çok sayıda son dönemde turist çekiliyor. UNESCO kalıcı ve geçici miras listesinde yaratıcı şehirlerimiz, eserlerimiz var, buralar ilgi odağı haline geldi ama bizim bir an önce rotalarımızı işlevlendirmemiz, bölgeyi bütüncül bir bakış açısıyla tanıtmamız ve bölgeye daha fazla nitelikli turist çekmemiz gerekiyor. Çünkü geceleme oranları da zaten bu durumu gösteriyor. Şu anda Türkiye'de ortalama geceleme sayısı 2.6 seviyesindeyken biz 1.6 seviyesindeyiz. Konaklama arzını arttırıp altyapıyı iyileştirerek yeni dönemde geceleme sayısını ülke seviyelerine ulaştırmayı öngörüyoruz."

Maral, bölgenin turizm alt yapısının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalara da devam edeceklerini belirtti.