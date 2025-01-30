Şanlıurfa'da, camiden hırsızlık kamerada

ŞANLIURFA'da, camideki masanın çekmecesinden yaklaşık 5 bin TL'nin çalındığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün, Haliliye Mahallesi İmam Azam Camisi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çevrede kimsenin bulunmadığı sırada, cami avlusundaki müezzine ait odanın penceresinden içeri girdi. Dolap ve masa çekmecelerini karıştıran şüpheli, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin TL'yi aldı. Şüpheli, daha sonra pencereden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra odaya giren caminin imamı, içerinin dağınık olduğunu ve toplanan paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.