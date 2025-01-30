Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        İmam Azam Camisi'nin avlusunda bulunan imam odasına gelen görevli, odanın dağınık ve caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin liranın olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Görüntülerde ise imam odasına pencereden giren şüphelinin odadaki çekmeceleri açtığı ve bulduğu parayı cebine koyduğu anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi
        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Eren Elmalı yeniden alevlendi
        Eren Elmalı yeniden alevlendi
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da, camiden hırsızlık kamerada
        Şanlıurfa'da, camiden hırsızlık kamerada
        Depremin etkilediği Şanlıurfa'da tüm hak sahipleri bu yıl evlerine kavuşaca...
        Depremin etkilediği Şanlıurfa'da tüm hak sahipleri bu yıl evlerine kavuşaca...
        Güneydoğu turizminde konaklama süresinin uzatılması hedefleniyor
        Güneydoğu turizminde konaklama süresinin uzatılması hedefleniyor
        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor
        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı