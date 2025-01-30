Şanlıurfa'da camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde ise imam odasına pencereden giren şüphelinin odadaki çekmeceleri açtığı ve bulduğu parayı cebine koyduğu anlar yer aldı.

İmam Azam Camisi'nin avlusunda bulunan imam odasına gelen görevli, odanın dağınık ve caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin liranın olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.