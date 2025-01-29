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        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor

        Haliliye Belediyesi tarafından kurulan bayat ekmek toplama kutularında elde edilen 12 ton ekmek, sahipsiz sokak hayvanlarına yemek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:04
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        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor
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        Haliliye Belediyesi tarafından kurulan bayat ekmek toplama kutularında elde edilen 12 ton ekmek, sahipsiz sokak hayvanlarına yemek oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir" sloganıyla uygulanan proje kapsamında 600 noktaya bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

        Vatandaşlar tarafından bırakılan ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanarak hayvan barınaklarına götürülüyor.

        Proje sayesinde ayda 1 ton ekmek toplayan Haliliye Belediyesi, 1 yılda yaklaşık 12 ton ekmek israfını önledi.

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