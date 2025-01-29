Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor

Vatandaşlar tarafından bırakılan ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanarak hayvan barınaklarına götürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir" sloganıyla uygulanan proje kapsamında 600 noktaya bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

Haliliye Belediyesi tarafından kurulan bayat ekmek toplama kutularında elde edilen 12 ton ekmek, sahipsiz sokak hayvanlarına yemek oldu.

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