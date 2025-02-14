Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ambulanstaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ambulanstaki 1 kişi yaralandı.

        Hasta almak için kırsal Karacadağ Mahallesi'ne giden K.B. idaresindeki 63 AAT 838 plakalı ambulans, kar yağışından kaynaklı yolun buzlu ve kaygan olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sağlık çalışanı İ.K. (28) Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık çalışanının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        "Esinlenme var, dava yok"
        "Esinlenme var, dava yok"
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı
        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı
        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, derbide sakin kalan taraf olmayı...
        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, derbide sakin kalan taraf olmayı...
        Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğ...
        Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğ...
        Şanlıurfaspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 0-1
        Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 0-1