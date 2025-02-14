Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki 1 kişi yaralandı

Hasta almak için kırsal Karacadağ Mahallesi'ne giden K.B. idaresindeki 63 AAT 838 plakalı ambulans, kar yağışından kaynaklı yolun buzlu ve kaygan olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

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