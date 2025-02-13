Stat:11Nisan
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Pekmezci, Kerem İlitangil
Şanlurfaspor: Tokotaev, Awuku, Kappel (Dk. 80 Wriedt), Sambou (Dk. 64 Ogundu), Akabueze (Dk. 64 Begic), Ahmet Yazar (Dk. 46 Fatih Eren), Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer, Muscat, Hakan Erçelik (Dk. 46 Safa Kınalı), Hasan Hüseyin Acar
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 83 Engin Can Aksoy), Rayane (Dk. 83 Kakuta), Ozegovic, N'koulou, Burak Altıparmak, Mamadou (Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Simon (Dk. 83 Emre Demir)
Gol: Dk. 63 Ozegovic (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Awuku (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Muscat (Şanlıurfaspor), Dk. 75 Ozegovic, Dk. 86 Engin Can Aksoy (Sakaryaspor)
ŞANLIURFA
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