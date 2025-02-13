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        Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 0-1

        STAT:Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Pekmezci, Yunus Emre Çiftçi ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Seyit, Muscat, Gameli, Nafican, Akabueze (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:20
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        Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 0-1
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        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Pekmezci, Yunus Emre Çiftçi

        ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Seyit, Muscat, Gameli, Nafican, Akabueze (Dk. 63 Begiç), Hasan Hüseyin, Hakan (Dk. 45 Safa), Kappel (Dk. 79 Okyere), Sambou (Dk. 63 Ogundu), Ahmet (Dk. 45 Fatih Eren)

        SAKARYASPOR: Szumski - Serkan, Nkoulou, Kahraman, Bülent (Dk. 81 Engin), Aabid (Dk. 81 Mambanga), Burak Altıparmak, Mamadou (Dk. 89 Ömer), Simon (Dk. 81 Emre Demir), Burak Çoban (Dk. 70 Emircan), Özegovic

        KIRMIZI KART: Dk.75 Gameli (Şanlıurfaspor)

        GOL: Dk. 63 Özegovic (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Muscat (Şanlıurfaspor), Özegovic, Engin (Sakaryaspor)

        1'nci Lig’in 24’üncü hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

        63'üncü dakikada Şanlıurfaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Özegovic yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Özegovic topu ağlara gönderdi: 0-1.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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