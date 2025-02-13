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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:04
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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