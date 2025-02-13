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        Şanlıurfaspor-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:19
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        Şanlıurfaspor-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karafırtınalar, rakiplerini tebrik ederek, maçtan gereken dersleri çıkaracaklarını dile getirdi.

        Gelecek maçlara odaklanmak zorunda olduklarını anlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

        "Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef heba ettik. Hiç pozisyon olmadan üst üste hatalarla rakibe maçı verdik. Geçen hafta da iyi oynadığımız deplasmanda son anda yediğimiz penaltı sonucu belirledi. Bireysel hatalar, düşmeye oynayan takımları zor durumda bırakıyor. Buradan takımımız mutlaka toparlanacaktır. Futbolcularım ikinci yarıda önemli oyun ortaya koydu ama yetmedi. Karagümrük ve Kocaeli maçları zor olacak. En az kayıpla ayrılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise önemli bir maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        Kalan maçlarda da ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Püren, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz ne kadar çalışma yaparsak yapalım oyuncularımızın sahada oyuna değer katması önemli. Oyuncularımız bugün bunu başardı. Sahada yürekleriyle mücadele ettiler. Galip ayrılıyoruz, çok mutluyuz. İnşallah devamını da getiririz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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