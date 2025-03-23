Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da Emekliler Yaşam Merkezi açılışı ve iftar programına katıldı.

Erbakan, Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Emekliler Yaşam Merkezi'nin açılışında, ramazanda peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Merkezin yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Erbakan, kente her geldiklerinde birbirinden güzel eserlerin açılışını yaptıklarını söyledi.

Erbakan, konuşmaların ardından Emekliler Yaşam Merkezi'nin açılışını yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Erbakan, ramazanın, Gazze başta olmak üzere tüm İslam aleminde ve tüm dünyada ezilenlerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.