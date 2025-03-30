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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:08
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.H. yönetimindeki 27 MB 2365 plakalı motosiklet ile M.G. kontrolündeki 63 AIJ 234 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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