Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.H. yönetimindeki 27 MB 2365 plakalı motosiklet ile M.G. kontrolündeki 63 AIJ 234 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
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