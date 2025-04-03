Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yarın Boluspor'u ağırlayacak

Bu sezon 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 34 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

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