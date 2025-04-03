Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yarın Boluspor'u ağırlayacak
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Geosis Boluspor ile karşılaşacak.
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Geosis Boluspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Bu sezon 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 34 puanla 18'inci sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maç, Geosis Boluspor'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
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