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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yarın Boluspor'u ağırlayacak

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:51
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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yarın Boluspor'u ağırlayacak
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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

        Bu sezon 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 34 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maç, Geosis Boluspor'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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