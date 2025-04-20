Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Salih D. yönetimindeki 63 FA 242 plakalı otomobil Selahattin G. kontrolündeki 63 AHH 210 plakalı otomobille kırsal Saygın Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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