Siverek Devlet Hastanesinde ameliyatsız varis tedavisi

Siverek Devlet Hastanesinde varis hastaları, cerrahi operasyona gerek kalmadan tedavi ediliyor.

Radyoloji Uzmanı Sinan Ünal, hastanede uygulamaya konulan modern yöntemlerle varislerin ameliyatsız olarak başarıyla tedavi edildiğini belirtti.

Gelişmiş görüntüleme teknikleri eşliğinde uygulanan tedavi yöntemleri sayesinde hastaların ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştuğunu söyleyen Ünal, "Varis hastalarına uyguladığımız endovasküler tedavi yöntemiyle, hem ağrısız hem de hızlı bir tedavi sağlıyoruz. Bu da hastaların günlük yaşamlarına kısa sürede dönmesini mümkün kılıyor. Birkaç günlük ağır iş yapmama gibi durumlar haricinde hasta tamamen normal hayatında yürümesine koşmasına tedavi olmamış gibi devam edebiliyor. Bütün bunlar hasta açısından hem zaman, hem de mali kayıp yaşamalarının da önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, bacaklarda şişlik, ağrı, kaşıntı, renk değişikliği ve gece krampları gibi belirtiler yaşayanların bir uzmana başvurmalarının önemine dikkati çekti.