Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın annesi toprağa verildi

        HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın 81 yaşında vefat eden annesi Fatma Zehra Nacar, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın annesi toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın 81 yaşında vefat eden annesi Fatma Zehra Nacar, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Fatma Zehra Nacar'ın cenazesi, Eyyübiye ilçesindeki Nebi Efendi Camisi'ne getirildi.

        Nacar'ın naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt, Nacar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!
        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı
        Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı
        Şanlıurfa'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi "Günlük Yaşam" sergisine ev sahipliği yapıyor
        Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi "Günlük Yaşam" sergisine ev sahipliği yapıyor
        Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da damdan düşen kadın ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da damdan düşen kadın ağır yaralandı