HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın annesi toprağa verildi

Cenaze törenine HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt, Nacar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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