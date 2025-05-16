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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa ve Mardin'de kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa ve Mardin'de çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:51
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa ve Mardin'de kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa ve Mardin'de çiftçilerle bir araya geldi.

        Bayraktar, Haliliye ilçesinin kırsal Kapaklı Mahallesi'nde kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, geçen ay yaşanan zirai donun birçok kentte etkili olduğunu, don, dolu, hortum, kuraklık ve aşırı yağışların tarımsal üretime çok fazla zarar verdiğini belirtti.

        Kuraklığın, inceleme yaptığı bölgede bitkisel üretimde verim kaybına sebep olacağını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Ekim başından nisan sonuna kadar yağış rejimine baktığımızda bu bölge yeterli yağış almadı. Mayıs ayının da ortalarına geldik, yine bu bölge yeterli yağışı almadı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğday üretiminin tek başına yüzde 20'sini, arpa üretiminin yüzde 15'ini, mercimek üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Fakat bu kuraklık, buğday, arpa ve mercimek üretiminde maalesef arzu ettiğimiz üretim rakamlarının altına düşmemize neden olacak. Bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz."

        Bayraktar, zirai dondan etkilenen çiftçiler için devletten istedikleri yardımları, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için de talep ettiklerini kaydetti.

        - "Bölgede 7,5 aydır ciddi manada kuraklık yaşıyoruz"

        Şemsi Bayraktar daha sonra Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin kırsal Boztepe Mahallesi'nde kuraklıktan etkilenen bir tarlada çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Bayraktar, farklı tarihlerde yaşanan farklı doğal afetlerin tarım sektörüne zarar verdiğini söyledi. Afetlerin hem sayısının hem de etkisinin arttığını, yaşanan sorunları ilgili yerlere ilettiklerini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Bölgede 7,5 aydır ciddi manada kuraklık yaşıyoruz, ciddi mevsimsel kaymalar var. Bu da bitkisel üretimde hem üretimi hem verimliliği hem de kaliteyi kaybetmemize neden oluyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğday, arpa ve mercimek üretiminde çok önemli bir bölgemiz. Özellikle kurak alanda mercimek, buğday ve arpada yüzde 100'lere varan zarar görünüyor. Son yıllarda görmediğimiz büyük afetleri yaşıyoruz. Bu afetlerin bundan sonra da devam edeceği görünüyor. Özellikle tarım sektörünün büyük bir göç verdiğini görüyoruz. Bunu dikkate alarak çiftçimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çiftçimizin arkasında durmamız lazım."

        Bayraktar, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için devletten destek talep ettiklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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