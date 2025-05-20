Viranşehir'de kadın kursiyerlerin eserleri sergide satışa sunuldu

Serginin açılışına Kaymakam Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Viranşehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Şiir Şehri Viranşehir" projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el yapımı ürünlerin sergisi Tren Yolu Parkı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.