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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:39
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Dereki Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Olayda yaralanan B.K. (38), B.K. (18), A.K. (46), C.P. (65) ve M.N.P. (18) Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgaya karıştıkları belirlenen 11 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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