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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:34
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

        İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 26 Mayıs'ta sulama kanalında kaybolmasının ardından gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

        Geniş bir alanda süren çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri görev alıyor.

        - Olay

        Kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında 26 Mayıs'ta sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali akıntıya kapılmış, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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