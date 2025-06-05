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        Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi denetimler yapıldı

        Şanlıurfa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde market, pastane, mağazalar ile bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:29
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        Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi denetimler yapıldı
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        Şanlıurfa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde market, pastane, mağazalar ile bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin düzenli olarak yaptıkları denetimleri Kurban Bayramıyla birlikte arttırdıkları belirtildi.

        Bu kapsamda 21 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında kent genelindeki market, lokanta, pastane ve giyim ürünleri satan 1709 işletmede yapılan denetimlerde 38 bin 328 ürün incelendi. Denetimlerde 72 işletmeye 481 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada, denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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