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        Şanlıurfa'da 16 aracın lastiklerini kesen zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 aracın lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:48
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        Şanlıurfa'da 16 aracın lastiklerini kesen zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 aracın lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde araç lastiklerinin bıçakla kesildiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede lastikleri kesen kişinin H.H.A. (19) olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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