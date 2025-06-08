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        Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanların sayısı artıyor

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da türkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ceylanların sayısı, yeni yavrularla 3 bini aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:01
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        Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanların sayısı artıyor
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da türkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ceylanların sayısı, yeni yavrularla 3 bini aştı.

        Doğal yaşam ortamları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi ile 2 özel işletmede yetiştiriliyor.

        Bölgedeki ceylanlar sıkı şekilde korunurken, özellikle üreme dönemlerinde yavruların zarar görmemesi ve çalınmaması için jandarma ve DKMP ekiplerinin denetimleri daha da sıklaşıyor. 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, kaçak avcılara göz açtırmıyor.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, ceylanların Şanlıurfa için çok değerli olduğunu, bu hayvanlara özenle bakıldığını anlattı.

        Kızılkuyu 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen ceylanların doğada popülasyonlarının artması için farklı bölgelere götürülerek serbest bırakıldığını aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

        "Şu an istasyonumuzda 393 yetişkin ceylanımız var, bu sezon bereketliydi, 200 de yavrumuz oldu. Az önce iki yavrumuzu kucağımıza aldık ve 3-4 günlüklerdi. Bu yavrularımız hakikaten Allah'ın en güzel lütuflarından biri, o masumiyetiyle ve kendine özgü güzelliğiyle gerçekten büyülüyor, göz kamaştırıyor. İlimizde aynı zamanda 2 özel üretme istasyonunda ceylan yetiştiriliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün Ceylanpınar İşletmesi'nde 1000'in üzerinde ceylan var, mevcut durumda bütün bunları topladığımızda 3 binin üzerinde ceylan şu anda Urfa topraklarında bulunuyor.

        Milli Parklar tarafından yetiştirilen ceylanların 400'ünün de tabiatta hayatlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Aynı zamanda buradaki ceylanların bir kısmı Şırnak ilimizin Cudi Dağı'na gönderiliyor. En son 160 ceylanımız gönderilip burada tabiat şartlarında hayatını devam ettiriyor. Urfa ceylanı, Urfa'nın dağlarında özgürce hayatına devam ediyor."

        Şıldak, yavrulama dönemi dolayısıyla özel önlemler aldıklarını, jandarmanın DKMP ekiplerine destek verdiğini belirterek, üretme istasyonlarında güvenliğin üst düzeyde olduğunu söyledi.

        Bütün personelin ceylanlara gözü gibi baktığını vurgulayan Şıldak, yetiştirilenlerden bir kısmının mevsimi geldiğinde yeniden doğaya salınacağını dile getirdi.

        Hasan Şıldak, istasyonda bir tanıtım alanının da olduğuna değinerek, ceylanları görmek isteyenleri kente davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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