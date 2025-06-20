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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Şanlıurfa'da konuştu:

        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bakanlık olarak hem ülke genelinde hem de il düzeyinde esnaf ve sanatkarların gelişimi ve desteklenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:59
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Şanlıurfa'da konuştu:
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bakanlık olarak hem ülke genelinde hem de il düzeyinde esnaf ve sanatkarların gelişimi ve desteklenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Bakan Yardımcısı Gürcan, Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkarların bilgiye erişimini artırmak, karşılaştıkları sorunlara yerinde çözümler üretmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Eğitim ve İstişare Toplantısı"na katıldı.

        GAP Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Gürcan, Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'dan katılımların olduğunu belirtti.

        Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarların üretimden tüketime, istihdamdan sosyal hayata kadar üstlendikleri çok yönlü rollerle toplumun omurgasını oluşturduklarını aktaran Gürcan, "Ticaret Bakanlığımızca ülkemiz ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sunan yaklaşık 2 milyon 270 bin esnafımıza hizmet vermekteyiz. Bu arada 3 bin tane esnaf odamıza, ayrıca 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyona hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, Şanlıurfa ilimizde 59 meslek odasına üye 48 binin üzerinde esnaf ve sanatkarımız faaliyet göstermektedir. Bakanlık olarak hem ülke genelinde hem de il düzeyinde esnaf ve sanatkarlarımızın gelişimi ve desteklenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Gürcan, ihtiyaç duyulan dönemlerde esnaf ve sanatkarlar için faiz indirimli kredilere ilişkin erteleme ve yapılandırma uygulamaları yaptıklarını aktararak, şu ifadelere yer verdi:

        "Yaklaşık 850 bin basit usule tabi esnaf ve sanatkarımızı gelir vergisinden muaf tutmaya yönelik muhtelif zamanlarda düzenlemeler yapılmıştır. Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ticaret erbabımıza Bakanlığımızca Türkiye genelinde 4 ayrı destek kapsamında yaklaşık 9 milyar TL hibe desteği verilmiştir. Bu kapsamda toplantıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa ilimizde de 34 bin 781 kişi bu desteklerden yararlanarak o dönemde yaklaşık 125,3 milyon TL ödeme almışlardır."

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkara 6,7 milyar TL tutarında destek kredisinin Halk Bankası tarafından kullandırıldığının altını çizen Gürcan, AK Parti hükümetlerinin görevde bulunduğu yıllar itibarıyla tescil ve terkin sayılarının pozitif seyrettiğini belirtti.

        Gürcan, 2002 yılında 5 bin TL olan faiz indirimli kredi şahıs üst limitinin 2024'te 750 bin TL'ye yükseltildiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi kapsamında bu rakamın 1 milyon TL'ye çıkarıldığını söyledi.

        - "Kimin döktüğünü tespit ederek çok ağır bir şekilde cezalandırıyoruz"

        Bakan Yardımcısı Gürcan, zaman zaman bazı bölgelere gıda ürünlerinin döküldüğüne yönelik görüntülerin çıktığını anımsatarak şöyle konuştu:

        "Ticaret Bakanlığı olarak geçtiğimiz günlerde bir uyarıda bulunduk. Ben tekrar uyarmak istiyorum. Siz dağın başına da dökseniz biz kamera kayıtlarından bunun kimin döktüğünü tespit ederek çok ağır bir şekilde cezalandırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da böyle bir döküm hadisesi yaşandı. 24 saat içinde kimin döktüğünü tespit ettik. Döken şahsı stokçulukla ilgili olan kurula sevk ettik. Piyasadaki malın daraltılması ve arzın kısıtıyla ilgili bir çalışma yapılıyor burada. 1 milyon 700 bin liradan 17 milyon liraya kadar kurulda değerlendirilecek ve ceza çıkacak. Bunlar çok ağır cezalar. Pazarcı, hal komisyoncusu, çiftçi ve üreticilerimizi uyarıyorum. Siz devletten almış olduğunuz ÇKS kaynaklarıyla üretmiş olduğunuz ürünü çöpe ya da belli bir araziye dökerseniz biz bunun peşindeyiz, yakalarız ve sizi çok ağır bir şekilde cezalandırırız. O yüzden imha etmenin Ticaret Bakanlığında belli kuralları var. Belediyelerimizde, belediyelerimizin göstermiş olduğu alanlarda bunlar imha edilebilir. Gelişigüzel tarlalara, yol kenarlarına dökülen her bir ürünün peşinde olacağız. Geçen sene de biz bu uygulamaları yaptık. Bu sene il müdürlüklerimiz de bu konuda teyakkuzda. Bunlar inşallah yaşanmaz diye umuyorum ama yaşanırsa da çok ağır şekilde cezalandıracağız."

        - Çimento firmalarına uyarı

        Çimento firmalarının da bazı bölgelere satış yapmadığı yönünde şikayetler aldıklarını dile getiren Gürcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Çimento firmaları özellikle bazı bölgelere satış yapmıyor. Diyor ki 'Oraya ben satış yapamam.' Bu da rekabet kurumuna aykırı. Aynı zamanda stokçuluğa, karaborsacılığa giriyor. Bununla ilgili de şu anda faaliyete geçtik. Şu anda iki tane firmayı bu şekilde cezalandıracağız. 17 milyon lira ile cezalandıracağız stokçuluktan. Bunları 3 kez tekrar etmeleri halinde 6 gün kapatma cezasını bu firmalara vereceğiz. Şu anda arkadaşlarımız bugün buralara işlem yapacaklar. 'Ben sadece kendi bölgeme veririm, diğer bölgeye veremem' mantığıyla çimento üreticileri eğer ki stokçuluk yaparak fiyat artışı bekliyorlarsa biz bunların da peşinde olacağız. Bunu da açıklıkla söylemek istiyorum."

        Konuşmalarının ardından Gürcan ve katılımcılar tarafından bazı esnaflara Ahi Esnaf Beratı takdim edildi.

        Programa Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve esnaflar katıldı.

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