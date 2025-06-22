Şanlıurfa'da 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, ilçe merkezinde 20 ekiple denetim yaptı.

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