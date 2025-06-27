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        Şanlıurfa'da bir kadın ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde doğum sancıları başlayan bir kadın, hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:16
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        Şanlıurfa'da bir kadın ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde doğum sancıları başlayan bir kadın, hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dağyanı 112 Acil Servis ekibi, ihbar üzerine kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan bir kadını hastaneye götürmek için harekete geçti.

        Ambulansa alınan kadın, doğum sürecinin hızlı ilerlemesi üzerine Acil Tıp Teknisyeni Emre Erdem ve Canan Dilan Tekin'in müdahalesiyle ikiz bebeklerini ambulansta dünyaya getirdi.

        Harran Üniversitesi Hastanesine götürülen biri kız, diğeri erkek olan ikizler ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Acil Tıp Teknisyeni Emre Erdem, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en yüksek doğum oranına sahip illerinden olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'da bu tür doğum vakalarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde aldığımız Yenidoğan ve NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) eğitimleri sayesinde, sahada karşılaştığımız doğum vakalarına daha profesyonel ve etkin bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Bu eğitimler, acil durumlarda daha hızlı ve doğru müdahalelerde bulunmamıza büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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