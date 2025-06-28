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        Şanlıurfa'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'da boya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:21
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        Şanlıurfa'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'da boya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Evren Sanayi Bölgesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki boya üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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