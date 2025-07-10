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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:40
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Devlet Hastanesi yolunda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 HTU 39 plakalı otomobil ile 63 AHD 838 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobillerde bulunan Muhammed Recep, Hüseyin Kemçi ve Ahmet Kemçi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Kemçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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