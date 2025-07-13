Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 28 ABB 069 plakalı hafif ticari araç ile 43 ACG 123 plakalı otomobil Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Arat Dağı mevkisinde, çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.