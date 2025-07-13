Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 28 ABB 069 plakalı hafif ticari araç ile 43 ACG 123 plakalı otomobil Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Arat Dağı mevkisinde, çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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