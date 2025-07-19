Başkan Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet eden Canpolat, vatandaşların taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaş buluşmalarını sürdüren Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde iş yerlerini gezerek esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

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