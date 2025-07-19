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        Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:46
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        Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, motosiklet hırsızlı yapıp, bu motosikletlerin şase numaralarını kazıdıktan sonra satışını yaptığını belirlenen iki iş yerine operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Aramalarda, 16 usulsüz hurdaya çıkarılmış, 12 tescilsiz , 2 çalıntı, 2 şase numarası kazınmış, 2 trafikten men edilmiş ve 1 haciz yakalamalı motosiklet ile 1 çalıntı plaka ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, "7 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' eyleminden adli işlem başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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