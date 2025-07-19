Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi 1575. Sokak'ta, boşanmış bir çiftin çocukları hakkında konuşmak için bir araya gelen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

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