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        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:36
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        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi 1575. Sokak'ta, boşanmış bir çiftin çocukları hakkında konuşmak için bir araya gelen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada Eyyüp Kaya (45), Fatma Kaya (63), Yusuf Kaya (47), Mahmut Kaya (38) ve Faruk Ablay (42) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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