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        Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde ceset bulundu

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:51
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        Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde ceset bulundu
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu.

        Meydan Mahallesi'nde vatandaşlar, nehrin kıyıya yakın yerinde suda sürüklenen birini fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

        Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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